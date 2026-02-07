Justo en el corazón de los aficionados del América. Allan Saint-Maximin anotó un buen gol en la reciente victoria de su equipo, el Lens de la Ligue 1, ante el Rennes, 3-1.

El francés entró de cambio al minuto 61 en lo que fue su debut en la liga doméstica, y apenas 16 minutos después, se fue solo en un contragolpe luego del despeje del portero, se amagó a la defensa rival, y tiró desde fuera del área para sellar los tres puntos de los suyos.

Lee también FIFA podría quitarle la inauguración del Mundial al estadio Banorte por el retraso en las obras

Pese a que el Rennes se había adelantado en el marcador apenas arrancar el encuentro, supieron sobreponerse a la adversidad y revertir el resultado.

Fiel a su estilo, el exjugador de las Águilas del América regateó a un defensa, le ganó por velocidad, y disparó potente para añadir un gol a su cuenta en el futbol francés.

Este fue el primer gol anotado por Saint Maximin desde aquel lejano 1 de noviembre, ante los Panzas Verdes de León, en donde al 58', abrió el marcador en el estadio Ciudad de los Deportes, con la camiseta azulcrema.

Lee también NFL: ¿Qué equipos ganaron el Super Bowl el mismo año que se jugó un Mundial en México?