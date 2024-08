Desde que regresó a México para el torneo Clausura 2024, Javier 'Chicharito' Hernández tiene solamente un gol (Puebla). Cifra muy pobre para lo que esperaban los aficionados del Guadalajara.

Las críticas han sido constantes para el ídolo de las Chivas y el histórico Carlos Hermosillo ha sido un constante en contra del máximo anotador de la Selección Mexicana.

“Para Chícharo, si no hablas bien de él está mal y cuando hablas bien, ¿por qué no viene y agradece? Yo desde que estoy aquí he dicho lo que es”, lanzó el exdelantero mexicano en La Última Palabra.

Para Hermosillo, fue una mala idea de Hernández Balcázar venir al futbol mexicano con una lesión; los resultados vistos hasta ahora eran evidentes para él.

“A mí me pareció ridículo, me parece una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de estar nueve meses parado sin actividad, donde lo que iba a pasar es esto”, arremetió.

Carlos Hermosillo, campeón con América y Cruz Azul, también jugó en el Guadalajara; llegó en 1998 y pasó sin pena ni gloria.

