Christian 'Chaco' Giménez es una leyenda del Cruz Azul. El canterano de Boca Juniors llegó a México para jugar en el Veracruz, después pasó al América (donde tuvo un muy mal paso), de ahí repuntó su carrera con Pachuca, donde ganó todo lo que pudo ganar, y recaló en La Máquina para inmortalizarse como celeste.

El argentino, nacionalizado mexicano, vistió la camiseta de La Máquina por ocho años consecutivos, donde anotó 73 goles, logrando levantar dos Copa MX, dos Champions League de CONCACAF y se quedó muy cerca de romper la sequía de títulos que aquejó Cruz Azul por casi dos décadas.

'Chaco' levanta la mano para ser entrenador de Cruz Azul

Actualmente Cruz Azul vive una crisis severa. Hundido en el lugar 16 de la tabla general con su segundo técnico del campeonato ('Tuca' Ferretti se fue regresando de Leagues Cup), empatado como la peor defensiva con Querétaro. Por ello, 'Chaco' ha levantado la mano para dirigir al equipo de sus amores.

A la pregunta sobre si le interesa ser director técnico de Cruz Azul algún día, fue tajante. "Sí, si claro, obviamente. Me preparo día a día, me capacito día a día, es un equipo que conozco mucho. Ojalá que se dé en algún momento. Si no, yo voy a seguir preparándome para cuando se presente la oportunidad". Además, habló del torneo de La Máquina.

"Lo veo complejo (torneo de Cruz Azul). Soy una persona muy positiva, pero si me tocó ver el partido el otro día con Pumas y si quedé dolido, porque es un clásico, porque la gente quiere que las cosas funcionen de otra manera. Confío mucho en la capacidad de Joaquín Moreno, pero obviamente va avanzando el torneo y no se ve lo que todos queremos", declaró el 'Chaco'