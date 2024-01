Esta semana, precisamente el lunes, fue anunciado Cade Cowell como nuevo jugador de las Chivas del Guadalajara, que llega para reforzar la zona de ataque; sin embargo, su fichaje ha generado controversias debido a su poco apego a la cultura mexicana, tras ser mexicano por ley, ya que su abuelo era mexicano, su madre es mexicana y él, que nació en Estados Unidos, es mexicano según la Constitución.

Alguien que festejó la flexibilidad que ha mostrado Chivas ante la posibilidad de contratar jugadores mexicanos por ley, y no necesariamente por haber nacido en territorio nacional, es David Faitelson, aunque explicó que ha sido la desesperación de la directiva rojiblanca para tomar esa determinación.

¿Qué dijo Faitelson de los naturalizados en Chivas?

El periodista de TUDN aplaudió públicamente lo realizado por la directiva de Chivas y se atrevió a pronosticar que pronto el Rebaño aceptará naturalizados, ya que el equipo tiene un mercado muy limitado.

"El tema de Cade Cowell va a entrar en una polémica inevitable porque juega en otra selección. Yo creo que la situación va cambiando y va cambiando por la desesperación que tiene Chivas de no encontrar jugadores mexicanos. ¿Qué seguirá? ¿Admitir naturalizados? Igual y sigue, porque la desesperación de Chivas es tal que no consigue jugadores ni en sus fuerzas básicas y lo que hay afuera no es de calidad y le cuesta muy caro", expresó Faitelson.