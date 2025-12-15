Este domingo el Toluca se coronó campeón del torneo Apertura 2025 y bicampeón del futbol mexicano tras derrotar a Tigres en una agónica definición por penales. Uno de los grandes héroes del título escarlata fue Luis García, el portero que tomó el lugar de Hugo González tras su grosero error en la final de ida.

Cabe recordar que el Toluca tuvo que remontar un marcador global de 2-0 después del gol de Gorriarán en el Nemesio Diez, porque en la ida Hugo González le regaló el balón al ataque felino en un pésimo despeje que terminó con gol de Ángel Correa.

En esa final de ida, el Volcán recibió de manera irónica con aplausos y cánticos a favor de González, por su pasado con los Rayados de Monterrey y su protagonismo en la final del Apertura 2017.

Después del error que terminó en gol, en redes sociales tanto aficionados del Monterrey como de los Tigres, se lanzaron contra Hugo.

Sin embargo, este lunes, el actual guardameta del Toluca no se guardó nada y les respondió parejo a los aficionados de uno y de otro equipo.

Entre tantas publicaciones, hubo imágenes del partido de semifinales contra Rayados, donde se ve a Hugo mirando fijamente a un arrodillado Germán Berterame, y González acompañó el mensaje con emojis de un pingüino.

Así mismo, reiteró a medios de comunicación y en sus redes sociales que les hizo "jaque mate" a los dos equipos.

En otra publicación puso el emoji de un tigre junto a un trofeo y la palabra "gracias", junto a la imagen de Hugo besando la copa de campeón y sosteniendo la medalla entregada al final del partido.

Por si fuera poco, también se enganchó con la periodista de TUDN, Carolina Weigend, quien había publicado que el Turco Mohamed acertó con la decisión de dejar en la banca de suplentes a González para confiar en Luis García como titular.

González respondió con una foto suya besando el trofeo, y Weigend comentó: "Saludos, Hugo. Todas las mesas de debate previo a la final, abrieron con ese tema; y muchos criticaron a Mohamed, al final acertó, y Luis fue factor. Felicidades por el título, ojalá pronto te toque la revancha de jugar la final de vuelta".

El portero del Toluca, suplente en la final, no se quedó callado y remató: "Saludos, ojalá algún día te toque ver a tu equipo ser Bicampeón , campeón de campeones y campeones cup".

