Las Chivas del Guadalajara quieren llegar de la mejor forma al inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y esta tarde sostendrán un partido amistoso frente al Irapuato.

El conjunto rojiblanco visita el estadio Sergio León Chávez, recinto en el que no juegan desde 2015 el Clausura 2015 cuando disputaron ahí un encuentro de Copa MX frente a los freseros.

El Guadalajara enfrenta este compromiso con equipo completo bajo el mando del argentino Gabriel Milito, que sigue en el armado de su equipo rumbo a su segundo certamen como estratega rojiblanco.

Lee también Memo Ochoa tiene más de un año sin jugar con la Selección Mexicana; ¿Cuándo fue su último partido?

Los refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda continúan con sus trabajos y podrían tener actividad esta tarde ante el Irapuato, finalista de la Liga de Expansión el pasado Apertura 2025.

Chivas debuta en el Clausura 2026 el sábado 10 de enero (17:00 horas) ante los Tuzos de Pachuca en el estadio Akron.

Conoce cuáles son los mejores regalos que recibieron en Navidad los jugadores de las Chivas cuando eran niños / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Irapuato vs Chivas?

No te pierdas el encuentro amistoso del Guadalajara en el estadio Sergio León Chávez, ante los Freseros de Irapuato.

Fecha: Domingo 18 de diciembre

Horario: 17:00

Transmisión: ESPN2 y Disney+

Lee también ¿Qué tan cercana es la 'hermandad' entre las Águilas y los New England Patriots?