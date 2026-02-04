La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 continúa en Querétaro el próximo 25 de febrero, cuando el Tri reciba a su símil de Islandia en el estadio Corregidora, hogar de los Gallos Blancos.

Después de un cierre de año en 2025 con seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, los dirigidos por Javier Aguirre comenzaron el 2026 con victorias consecutivas ante Panamá y Bolivia, y ahora en casa, con su gente, el tricolor quiere sumar un nuevo triunfo.

Para este partido, los precios oscilan desde los 400 hasta los 960 pesos. Sin embargo, ya hay zonas agotadas, según se puede observar en la página de FANKI, la nueva plataforma de venta de boletos de la Selección.

A continuación, les presentamos los precios de los boletos para ver a México en el partido amistoso contra Islandia.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA VER A LA SELECCIÓN MEXICANA CONTRA ISLANDIA?

Desde $960 – Platea Norte.

– Platea Norte. Desde $960 – Platea Sur.

– Platea Sur. Desde $770 – Central Poniente Alto.

– Central Poniente Alto. Desde $660 – Córner Oriente Bajo Sur.

– Córner Oriente Bajo Sur. Desde $660 – Cabecera Sur Baja.

– Cabecera Sur Baja. Desde $605 – Córner Poniente Bajo Norte.

– Córner Poniente Bajo Norte. Desde $600 - Central Oriente Alto.

- Central Oriente Alto. Desde $600 - Cabecera Sur Alta.

- Cabecera Sur Alta. Desde $550 – Córner Oriente Alto Norte.

– Córner Oriente Alto Norte. Desde $550 – Central Oriente Alto Sur.

– Central Oriente Alto Sur. Desde $440 – Central Poniente Alto Norte.

El estadio Corregidora será testigo del duelo entre México e Islandia. FOTO: Imago7

