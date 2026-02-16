A escasos meses de que empiece el Mundial 2026, la lista final de convocados de la Selección Mexicana no está definida. Uno de los puestos que no tiene a todos sus integrantes listos es la portería, donde Guillermo Ochoa podría ser llamado a pesar de las críticas en su contra.

Mauricio Ymay, periodista de Televisa, fue entrevistado por el exportero Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El RePortero', y al cuestionarle quién debería ser el guardameta titular del Tri, el comunicador no dudó.

Lee también Selección Mexicana: ¿Qué jugadores podrían sorprender en la próxima convocatoria de Javier Aguirre?

“Yo pondría a Memo y sé lo que va a decir la gente. Para empezar, necesitas jerarquía, personalidad, carácter, trayectoria, necesitas un tipo que te transmita seguridad, sobre todo en el arranque de una Copa del Mundo”, respondió Ymay.

En redes sociales distintos usuarios señalaron que Ymay respondió eso por ser amigo del actual portero del AEL Limassol. Sin embargo, el periodista defendió su postura con argumentos.

“Sabes que se necesita alguien de experiencia, y si ese de experiencia está teniendo actividad, como lo pidió el técnico de la Selección Nacional, yo creo que debería ser Memo. Ha estado en ellos, porque la oportunidad la han recibido los dos (Luis Malagón y Tala Rangel)”, agregó.

Lee también Chucky Lozano "es grosero y prepotente", asegura su hermano: "Nadie se arriesgaría a contratarlo"