Briseño es uno de esos jugadores a los que dentro del terreno de juego nunca le va a faltar actitud, debido a que el zaguero deja todo por el equipo, lo que lo ha llevado en ocasiones a cometer varios errores.

Las críticas hacia su estilo de jugar son una constante, pero el Pollo siempre ha preferido ignorarlas, ya que se enfoca en el bien de su equipo, en esta caso las Chivas, donde es bien respaldado por su afición.

¿Qué le respondió el Pollo Briseño al Tuca Ferretti?

Hace un par de semanas, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti reventó al Pollo Briseño, ya que admitió ante Álvaro Morales que él era el culpable de que fuera un jugador de Primera División. Además, dio a entender que lo ‘echó’ de Tigres por lo malo que era.

Y por fin llegó la respuesta del defensa de las Chivas, quien recalcó que es todo un profesional, que las críticas no le afectan a su autoestima, por lo que se enfoca en lo que pasa dentro de la cancha y no afuera de ella.

"Para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo, sé lo que me ha costado y ningún pendejo soy, gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol, entonces tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera", dijo en el podcast Lavolpismo.

¿Cree que el Tuca está actuando?

Por otra parte, el Pollo Briseño descartó tener algún sentimiento en contra del Tuca Ferretti, asegurando que es parte de la industria de la televisión generar polémica, por lo que cree que todo es parte del show que da el brasileño.

"No pasa nada, es parte de. Una vez Tomás Boy, que en paz descanse, me traía en jaque cabrón, pero después tuve una afinidad muy importante con él, volteo y dice enfrente de todos: ‘Yo estuve en el futbol mexicano, vi el show, es show y yo fui show'. Entonces ahorita sí digo que es show.

"Yo creo que en su momento el Tuca lo dijo como que: 'pues yo también lo corrí', así como entrando en el juego de la broma y todo eso. Yo quiero mucho al Tuca", finalizó