Para Ricardo Peláez, no estaría mal que la Selección Mexicana nuevamente viva un microciclo bajo la dirección del estratega Javier Aguirre. Especialmente, considerando que todavía no hay nombres definidos para el Mundial de 2026.

En palabras del comentarista y exdirectivo del "Rebaño Sagrado" de Chivas, uno de los puntos a favor del microciclo es la competencia deportiva que genera en cada una de las posiciones del combinado nacional.

"Hoy, con trabajo, estamos conformando una de veintidós o veintitrés jugadores que generen competencia deportiva en cada posición. Para mí es muy benéfico este tipo de microciclos y ojalá haya tres o cuatro más de aquí al Mundial", aseveró para los micrófonos del programa Futbol Caliente.

Sin embargo, durante la transmisión de dicho programa, hubo una persona que no estuvo del todo de acuerdo: el comentarista y exfutbolista Roberto Gómez Junco.

"Tendría más sentido si trabajaras con el grupo de futbolistas que van a ir al Mundial. Está a nueve meses y medio la Copa del Mundo, menos de diez meses ya. Entonces, no estás ahorita para buscar, para ver quién sirve, quién no sirve", criticó.

En el microciclo, "El Vasco" Aguirre convocó a futbolistas de la Liga MX para tener mayores referencias a la hora de armar sus próximas listas en Fecha FIFA, y así ampliar los nombres que podrían llegar al combinado nacional.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Antes de vivir el gran reto del Mundial de 2026, el combinado nacional vivirá una serie de partidos amistosos como preparación para la Copa del Mundo. Este es el más próximo:

México vs Japón

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Sábado 6 de septiembre Hora: 20:00 horas (centro de México)

