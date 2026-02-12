Uno de los combates para Supernova Genesis era el de Alana Flores contra Samadhi Zendejas, el cual se colocaba como uno de los más llamativo de la noche, pero por unos presuntos desacuerdos, se tuvo que cancelar.

Por medio de redes sociales, Samadhi aseguró que "no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar su participación", por lo que optó por no subirse al ring.

¿Qué contestó Alana Flores a Samadhi Zendejas?

En un video compartido en redes, la dueña de Raniza FC de la Kings League Américas, compartió su versión de los hechos.

Este combate estaba pactado en los 54kg, pese a que Flores siempre estuvo peleando en el rango de los 52 y Zendejas pedía pelear en los 56, pero se estableció en dos kilos abajo para que fuera un punto medio para ambas figuras públicas.

Dentro de este contenido, Alana aseguró que desde el 2 de febrero se le había notificado la no participación de la actriz mexicana en Supernova y, a partir de ahí, no recibió más noticias por parte del equipo de su rival.

"Se me hizo raro, porque todavía siguió subiendo cosas a sus redes como si todavía estuviera entrenando o preparándose para la pelea, sabiendo que ya no iba a estar. Debido a la duda e incertidumbre, ayer tomé la triste decisión de mandarle un mensaje por privado y, sin recibir respuesta alguna, sacó el comunicado (cancelando la pelea)".

De acuerdo con Flores, Zendejas estaba exigiendo que pusiera en juegos sus cuatro títulos, pero sin estar de acuerdo en el peso para la pelea.

"Quiere que ponga en juego el resultado de mis últimos años de esfuerzo, trabajo, sacrificio, pero no está dispuesta ni siquiera a bajar un solo kilo. Tú me retaste a mí y aun así estoy yo tratando de acoplarme a ti", compartió Alana.

La última oferta de la creadora de contenido fue pactar el combate en 55kg, esperando que así se pueda renegociar todo y evitar la caída por completo de la pelea.