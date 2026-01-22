En los últimos años el futbol se ha visto sacudido por un aumento preocupante de casos en los que jugadores profesionales enfrentan acusaciones graves relacionadas con violencia de genero y abuso.

Estas denuncias no solo afectan la imagen de los implicados, sino también la de sus clubes y selecciones nacionales evidenciando un problema en el ambito deportivo.

Recientemente, un nuevo escándalo ha impactado al futbol, al involucrarse tres futbolistas de uno de los clubes más populares.

El club donde militan los tres futbolistas señalados decidió actuar de inmediato tras conocerse la denuncia presentada por una joven de 22 años quien acusa a los jugadores de abuso con acceso carnal.

¿Quiénes son los seleccionados nacionales que fueron acusados de un presunto abuso?

Los hechos habrían ocurrido en un hotel de Montevideo, Uruguay, donde Alianza Lima, equipo en el que juegan, realizaba su pretemporada que concluyó el pasado domingo. Según reportes de medios argentinos la denunciante conocía previamente a uno de los jugadores, con quien cenó antes de dirigirse al lugar de concentración del equipo.

Posteriormente, se sumaron otros dos acusados, según la versión de la victima quien quedó en estado de shock y presento la denuncia al regresar a su país: Argentina.

Alianza Lima emitió un comunicado oficial confirmando la medida tomada: "El club ha separado indefinidamente (...) a los futbolistas involucrados a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario interno".

Además el equipo manifestó su "absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes" y reafirmó su compromiso con valores como el respeto, la disciplina y la integridad.

Los tres seleccionados nacionales implicados son Carlos Zambrano, de 36 años defensor con pasado en Boca Juniors, Schalke 04, Eintracht Frankfurt y otros clubes europeos, actualmente en Alianza Lima; Miguel Trauco, de 33 años, lateral que jugo en Flamengo Saint-Etienne y Criciuma entre otros; y Sergio Peña, de 30 años, volante con trayectoria en Malmo FF, de Suecia, Granada y PAOK Salonica.

Los tres han sido habituales en las convocatorias de la seleccion peruana en los últimos años. La separación se produce justo antes de la 'Noche Blanquiazul' programada para este sabado donde Alianza Lima enfrentara en amistoso al Inter Miami de Lionel Messi.