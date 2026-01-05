Álvaro Morales se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros más fuertes de ESPN, cadena en la que, con su estilo polémico, ha generado conversación sobre temas relacionados con la Liga MX y el balompié internacional.

La trayectoria de Morales, quien trabaja en la televisora desde sus primeros días en México, podría terminar próximamente, pues se rumora un cambio en los planes del canal.

Ante esos rumores sobre su futuro, el exaficionado de Cruz Azul y ahora seguidor del América habló sobre el escenario real en el que se encuentra y dejó en el aire la posibilidad de continuar como conductor y comentarista.

"Todo depende, es mi casa y estamos negociando. Yo lo respondo y no tengo problemas", comentó en un espacio en el que comparte opiniones con Juan Carlos Gabriel de Anda, Carlos Hermosillo y Carlos Salcido.

Desde hace unos meses, el nombre de Morales ha sido una constante en redes sociales, al compartirse que podría tener ofertas de varias empresas para seguir su carrera, siendo una de las opciones Televisa con miras a la Copa del Mundo de 2026.

