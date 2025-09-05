Álvaro Morales ha generado revuelo tras reportes que lo vinculan con una posible salida de ESPN, donde ha trabajado por más de 20 años, para unirse a FOX Corporation.

El comentarista, quien a lo largo de los años se convertido en una de las figuras más destacadas y polémicas del periodismo deportivo en México, se ha consolidado como protagonista en programas como 'Futbol Picante' de la cadena de Bristol y coberturas internacionales.

Sin embargo, su estilo no es del agrado de todos, lo que ha polarizado a la audiencia en repetidas ocasiones, sobre todo cuando toma la postura como defensor del América y como crítico de Lionel Messi, de los Pumas y Chivas.

Los rumores sobre su posible partida surgieron tras reportes que indican que FOX Corporation está en una fase de renovación, buscando reforzar su plantilla con reconocidos periodistas deportivos.

Según información de Récord, la empresa habría iniciado gestiones para incorporar a Morales, sumándolo a otros nombres como Raúl Orvañanos, Rafa Puente, Alonso Cabral y Fernando Cevallos.

Esta estrategia buscaría fortalecer la presencia de FOX en el competitivo mercado del periodismo deportivo.

En medio de la controversia y las dudas, Morales decidió reaccionar en su cuenta oficial de X con un video que mantuvo la intriga sin abordar directamente los rumores. Simplemente, reaccionó sabiendo que la atención estaba puesta en su accionar.

¿Cuál fue la reacción del Brujo tras ser relacionado con la televisora FOX?

“Tengo algo que contarles de este día... La verdad es que me siento bendecido, me siento muy bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico”, expresó.

Cuando parecía que revelaría detalles sobre la supuesta oferta de FOX, el comentarista cambió el tema para hablar de su proyector, con el que disfruta ver múltiples partidos simultáneamente. “Y una de las cosas que quería contarles es que algo que disfruto mucho, mucho … es este proyector, ja, ja, ja … Que me da chance de ver absolutamente todo ahí, todo, papá, todo. Dios los bendiga, saludos”, concluyó, dejando la polémica sin resolver.