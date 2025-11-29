Las Águilas cerraron el Apertura 2025 con una dolorosa eliminación en cuartos de final ante Rayados de Monterrey, consumando así un torneo y un año para el olvido que dejó a la afición con un sabor amargo.

El partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes tuvo todos los ingredientes de un drama épico: América ganó 2-1 en el encuentro, pero el global de 3-2 favoreció a los regiomontanos.

Todo parecía inclinarse hacia los azulcrema cuando, tras una gran atajada de Luis Ángel Malagón ante Jesús Corona, Alejandro Zendejas abrió el marcador con un preciso disparo al rincón y, minutos después, Raúl Zúñiga amplió la ventaja al 59’.

Con Rayados reducido a diez jugadores por la expulsión de Jorge Rodríguez, el ambiente era de euforia y el pase a semifinales parecía asegurado.

Sin embargo, un fatal descuido defensivo de Kevin Álvarez cambió el rumbo del encuentro en los instantes finales. Germán Berterame, completamente solo en el área, conectó un cabezazo que significó el gol del empate global y el silencio sepulcral en las gradas.

Lo que había sido una remontada heroica se transformó en pocos segundos en una nueva eliminación. Las Águilas consumaron un fracaso más en su historia reciente y despidieron un 2025 oscuro, lleno de expectativas incumplidas.

¿Cómo fue que un aficionado del América perdió la vida de camino al estadio?

A la par de la eliminación del América, este sábado, un aficionado del club azulcrema perdió la vida de manera trágica al ser arrollado por un vehículo particular sobre el carril exclusivo del Mexibús, en la Vía José López Portillo, a la altura de Tultitlán, Estado de México.

De acuerdo con información que circula en las redes sociales, el hombre se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el partido de vuelta de cuartos de final del Apertura 2025 entre las Águilas y Rayados de Monterrey, pero nunca llegó a su destino.

Según los primeros reportes, la víctima viajaba acompañada de amigos y, antes de continuar hacia la capital, hicieron una parada en un templo religioso.

Fue precisamente al salir de ese sitio cuando ocurrió el fatal accidente: el aficionado fue atropellado mientras transitaba por el carril del Mexibús y falleció en el lugar de los hechos.

Tragedia impactante camino al partido! 😔



Un aficionado del América, lleno de ilusión por el partido de cuartos de final, paró con sus amigos en el Templo de la Santa Muerte en Tultitlán para un momento de fe... y un vehículo particular lo arrolló mortalmente en el carril del…

Muchos usuarios expresaron su tristeza por la pérdida de un apasionado americanista en un día que debía ser de alegría futbolera.