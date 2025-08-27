Allan Saint-Maximin se convirtió en la sensación de la Jornada 6 del Apertura 2025, debido a que debutó con el América con el gol que significó el triunfo ante el Atlas en el Estadio Jalisco.

Pese a que todos los reflectores estaban encima del atacante galo de las Águilas, Andrés Vaca opacó un poco al futbolista, todo debido a su criticada narración donde intentó hablar en francés mientras gritaba a todo pulmón la anotación.

¿Andrés Vaca ya no hablará en francés?

Andrés Vaca ha sido blanco de infinidad de críticas y burlas luego de que en la narración del gol de Allan Saint-Maximin integró varias frases en francés mientras los festejaba en la transmisión de TUDN.

Incluso una aplicación de idiomas se mofó del comunicador, ya que su pronunciación fue pésima. Además, muchos lo señalaron de copiar algo que ya había hecho Christian Martinoli en el pasado con TV Azteca.

Y parece que los comentarios en contra de Vaca sí tuvieron efecto, ya que mediante unas publicaciones en redes sociales, el cronista de Televisa señaló que se equivocó al traicionar su estilo de narrar y prometió que no volvería a ocurrir.

Andrés Vaca publicó este mensaje ofreciendo disculpas por el narración del gol de Allan Saint-Maximin. Foto: Especial

“Una disculpa por eso. Nunca suelo narrar con toques de ‘mame’, literal nunca lo hago, pero ese día lo sentí así y me equivoqué. Pero bueno, se aprende.

“Perdón por esa narración. Medí mal el termómetro alrededor de Saint-Maximin y no sé por qué pensé que un mame así sería bien recibido. Raro en mí porque nunca narro con toques de ‘humor’. Pero bueno, aprendí. No volverá a suceder. Gracias igualmente”, publicó Andrés Vaca.

Será este sábado cuando el narrador de TUDN tendrá la posibilidad de sacarse la espina, debido a que América recibirá a Pachuca y es un hecho que Andrés Vaca será el encargado de la crónica del partido.