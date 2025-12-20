Con el 2025 cerca de terminar, la Triple A se encargó de llevar a cabo el último evento de este año con la Guerra de Titanes, donde uno de los momentos más destacados de la velada fue la aparición de Saúl 'Canelo' Álvarez dentro de la arena.

Luego de la primera pelea dentro de esta noche, la cámara enfocó a La Parka, quien estaba conviviendo con un aficionado que usaba su máscara, pero la sorpresa llegó después de ver al personaje debajo de la tapa.

Una vez que se quitó la máscara, en las pantallas apareció el pugilista tricolor que fue reconocido por un gran número de aficionados dentro del recinto. Canelo también recibió una gran ovación por parte de los presente, y otros luchadores se acercaron a él para saludarlo.

Además de haber convivido con un par de luchadores dentro de la arena, el mexicano también coincidió con el Undertaker en los camerinos del recinto.

El legendario boxeador y luchador de la WWE compartieron un par de minutos, donde intercambiaron algunas palabras e incluso el propio Canelo le presentó a su hijo pequeño, su esposa y a una de sus hijas.

Durante ese breve encuentro, Álvarez y el histórico peleador estadounidense posaron para una foto.