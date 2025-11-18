Christian Martinoli siempre ha manifestado su odio a Televisa, ideología que le heredó José Ramón Fernández, su mentor cuando estaba en TV Azteca. Más de uno pensaba que sería imposible verlo convivir con la competencia, pero recientemente filtraron una imagen donde estaba charlan do muy alegre junto a Andrés Vaca, Enrique Bermúdez y David Faitelson.

Esa fotografía retumbó fuerte dentro de los comentaristas del Ajusco, principalmente por su compañero Luis García, quien decidió tacharlo de traidor y aseguró que desde TUDN le están filtrando información.

Lee también Aficionados recordaron que Lucca Vuoso dijo que Gilberto Mora no hacía falta en México Sub-17

¿Qué le dijo Luis García a Christian Martinoli?

Christian Martinoli prefirió no hablar se su imagen junto a los cronistas de Televisa. Incluso esperaron más de uno que lo dijera durante la transmisión del partido de México contra Uruguay.

Sin embargo, Luis García no dejó escapar la oportunidad de exhibir a su compañero, tachándolo de traidor y estar con Andrés Vaca, David Faitelson y el Perro Bermúdez, con quien ha presumido una gran relación en el pasado.

“A ver, a ver, sus fuentes… A aparte sus fuentes, que son de otra televisora. Eres un ‘televiso’, ya me voy a la chingada”, fue un video que generó muchas reacciones por la relación de Martinoli con Televisa.

Por su parte, el principal comentarista de TV Azteca trató de ironizar con el tema, debido a que le reviró al Doctor García que no se llevaban de esa manera, ya que el es formado en el Ajusco.

“Ya nos llevamos así de pesado…”, fue la contundente respuesta de Christian Martinoli, a quien no le quedó de otra que carcajearse, mientras Zague, que también estaba presente, siguió el juego a García Postigo.

Cabe destacar que Andrés Vaca aseguró que admira mucho a Martinoli, por lo que no le puso mucha atención a las burlas que le propinaron en redes sociales.