Christian Martinoli y Luis García formaron el dúo más poderoso actualmente en la televisión mexicana. A los comentaristas de TV Azteca no hay nadie que les pueda hacer frente en cuanto a rating se refiere.

Incluso se ha llegado a rumorear que Televisa ha hecho ya varios intentos por separar a la exitosa pareja y no sólo eso, además ‘robarse’ a Martinoli, aunque no lo han conseguido.

¿Martinoli se quiere separar de Luis García?

Christian Martinoli ha dicho en varias ocasiones que fuera de los foros de TV Azteca, el contacto es prácticamente nulo con Luis García, debido a que pasan tanto tiempo juntos, que en su vida cotidiana prefieren estar alejados.

Sin embargo, entiende lo que han logrado en las transmisiones de futbol, al grado de que ya ni siquiera piensan en el rating y sólo tratan de pasarla bien detrás del micrófono. Eso sí, el cronista de TV Azteca aseguró que de momento no se ve trabajando con otra persona que no sea con el Doctor García.

Christian Martinoli y Luis García son inseparables, al grado de que hasta al baño van juntos. Foto: Especial

"Yo me imagino que nos mantendremos un rato más en el canal, ojalá nos dieran una extensión de contrato, tenemos una gran ventaja Luis y yo, desde hace mucho tiempo entendimos perfectamente de que somos grandes colegas y somos socios en comerciales, es decir no somos de irnos a comer con las familias, no nos frecuentamos en evento sociales”, comentó Martinoli en charla con Juan Pablo Fernández y Archie Balardi.

Christian recalcó que cada que están juntos ya sea en algún programa o partido de futbol, la convivencia con Luis García es amena y se conocen tan bien, que cuando llegan a tener algún problema, no pasa a mayores, debido a que suelen solucionarlo de manera rápida y sin problemas.

“Es más de chamba porque nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos nos cagamos de risa como si fuera el primer día, entonces eso es muy divertido, porque es un wey con el que si tengo una diferencia la arreglo en tres minutos", finalizó Martinoli.