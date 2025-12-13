El 'Doctor' García y Christian Martinoli han seguido con la linea del mundo digital, y han dado de que hablar con su podcast 'Farsantes con gloria' gracias al estilo sarcástico y humorístico que caracteriza a los dos.

Ahora, en una reciente emisión, la pareja de Azteca comentó la posibilidad de realizar un programa con los famosos 'streamers' argentinos de futbol: Davo Xeneize y La Cobra.

Davo y La Cobra Foto: Especial

¿Qué dijeron Luis García y Christian Martinoli sobre La Cobra y Davo Xeneize?

Luego de la enorme popularidad que han adquirido estos dos personajes argentinos, quienes incluso tienen programas con figuras del futbol mundial como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, entre otros, a Martinoli y al 'Doctor' García se los mencionaron en un episodio de su podcast.

Los dos analizaron la chance de hacer un programa los cuatro, aunque con el tono de broma que los identifica hasta en sus narraciones deportivas.

“A ese wey si lo he visto, era creo hincha de River Plate y no sé por qué dio un giro rotundo y ahora es recalcitrante de Boca, es uno pelirrojo, no le tengo mucha confianza”, soltó Martinoli.

“Esos weyes nos revientan”, agregó entre risas Luis Gracia en una edición más de Farsantes con Gloria.

Christian Martinoli y Luis García podrían narrar el Mundial 2026 sólo para YouTube. Foto: Especial

De inmediato, la posibilidad de una colaboración entre los comentaristas de TV Azteca y los populares comunicadores argentinos generó mucho ruido en redes sociales.

La gente de internet destacaba que una convivencia entre ellos podría ser un contenido muy entretenido, por la dinámica y el sentido del humor que también manejan los streamers, en conjunto con la acidez de Martinoli y Luis García.

