La agresión que el senador y presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno cometió contra Gerardo Fernández Noroña provocó todo tipo de opiniones en redes sociales. Entre ellas, la del periodista deportivo, David Faitelson.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Faitelson los candidateó para protagonizar el próximo Supernova Orígenes.

"El próximo Supernova podría tener políticos", escribió.

Hace unas semanas, el espectáculo mexicano rompió récords de audiencia, lo cual dejó en el aire de repetir la fórmula en un futuro.

Las respuestas a la publicación de Faitelson no se hicieron esperar, siguiéndole el discurso al periodista deportivo.

