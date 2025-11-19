Este martes se llevó a cabo la última jornada de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Los países que sellaron su pase directo fueron Panamá, Haití y Curazao, mientras Jamaica y Surinam tendrán que jugar un repechaje intercontinental. Honduras, fue uno de los países que quedaron eliminados, y su director técnico sufrió el desenlace como cualquier aficionado, al punto de largarse a llorar en la conferencia de prensa.

David Faitelson, en redes sociales, comentó al respecto y minimizó el sentimiento del estratega colombiano naturalizado hondureño.

"¿Llorar por un juego de futbol? Me parece ridículo y hasta patético… Créame que yo encuentro un millón de razones más importantes por las cuales llorar…", aseguró el conductor de Televisa.

En conferencia de prensa después de empatar sin goles contra Costa Rica, Reinaldo Rueda rompió en llanto al no poder clasificar a Honduras a la Copa del Mundo.

"Perdón pero es un momento duro, hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes que ganarlos, que hicimos un buen trabajo pero no fue suficiente. Nos quedamos por un gol y creo que es difícil", dijo Rueda en conferencia de prensa.

Reinaldo Rueda foi às lágrimas depois de não conseguir repetir o que fez em 2010 e conduzir Honduras à Copa do Mundo.pic.twitter.com/XoYPibGFMj — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 19, 2025

