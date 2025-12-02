Sin duda alguna, David Faitelson es uno de los personajes más polémicos en la actualidad, dentro de los medios de comunicación deportivos.

De manera habitual, el periodista deportivo de Televisa suele estar en el ojo del huracán por los comentarios que realizar en los programas en los que participa o en sus redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión, el exintegrante de TV Azteca y de ESPN protagonizó un momento más que fuerte, a diferencia de otros que ha tenido.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el alumno de José Ramón Fernández le mandó un contundente mensaje a un colega de Nuevo León, luego de que este respondiera a un video que se comenzó a hacer viral.

“Veo que quieres hacer un circo de esto… Mira, prefiero utilizar la cabeza antes que las manos, pero entiendo que, tú, ahí, estás en clara desventaja conmigo”, sentenció David Faitelson.

El integrante de TUDN no dudó en responder a las palabras de Willie González y le dedicó una publicación, sin ningún tipo de tapujos.

“Ahora, miedo no te tengo. Ya te buscaré personalmente cuando vaya a Monterrey para aclarar las cosas. Tú sigue en tu plan de porrista, vendido, acosador de menores, entre otras cosas… Todo eso se te da muy bien… Eres cualquier cosa menos un periodista…”, explotó.

La respuesta de David Faitelson se dio por el mensaje que el regiomontano le envió en su programa “La Hora de Willie”.

“Qué onda, David, soy González de Multimedios, oye estoy viendo un video, y te lo voy a hacer llegar en unos instantes, en donde tú, públicamente en la zona de prensa, dices textualmente: pinch* Willie, lo voy a agarrar a madrazos… aquí estoy, aquí estoy para servirte en el terreno que quieras. Ya párale, me está buliando, tenemos que ponerle un alto”, le mandó un mensaje directo a través de WhatsApp.

Willie González también le compartió el video que se volvió viral de Faitelson y causó esta fuerte discusión entre los dos comunicadores.

“Aquí está el momento en el que me estás amenazando de que me vas a agarrar a madrazos, échele. Yo te he tratado con mucha altura, con mucho cariño, pero jamás esperé de ti que me andas mandando mensajes de que me vas a golpear, vienes al Monterrey-Toluca, ¿verdad? Mañana nos vemos. necesito verte en persona, a mí no me andes mandando mensajitos”, sentenció mientras calentaba como boxeador.