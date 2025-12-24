Tras cinco años con cargos de presunto abuso sexual en su contra, este miércoles Dieter Villalpando fue absuelto de los mismos durante una audiencia que se llevó a cabo en los juzgados del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco.

Las acusaciones se remontan a octubre de 2020, cuando el jugador fue señalado de haber violado a una chica durante una fiesta. Esta noticia sacudió a Chivas, club en el que jugaba en aquel entonces, ya que en esa reunión social también hubo presencia de otros futbolistas rojiblancos.

Dieter fue vinculado a proceso en el pasado 11 de octubre, pero se libró de llegar a la cárcel por ser condicionado a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

"La persona fue absuelta por resolución judicial. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, presentará el recurso de apelación correspondiente, al considerar que existen elementos que deben ser valorados por una instancia superior", comunicó la dependencia del estado.

José Juan 'Gallito' Vázquez, Javier Eduardo 'Chofis' López y Alexis Peña fueron los otros futbolistas presentes en esta fiesta. Ricardo Peláez, quien fungía como director deportivo del club, y Amaury Vergara, propietario de Chivas, tomaron la decisión de separar a estos tres jugadores del club y, posteriormente venderlos.

La situación de Dieter Villalpando fue distinta, ya que al contar con una denuncia en su contra, la institución optó por rescindirle su contrato. Aunque esa situación lo colocó en el foco mediático, eso no impidió que siguiera con su carrera con normalidad, formando parte del Necaxa y del FC Juárez, club del que fue liberado hace unos días.