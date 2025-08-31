Hace una década predicaba que sería campeón en México, España, Inglaterra y que posteriormente volvería a para llevar al tricolor a levantar la Copa del Mundo. Hoy está completamente alejado del futbol, pero más cercano al catolicismo.

Al menos en cuanto a metas refiere, el infame exdirector técnico de las Chivas dejó atrás aquel sueño de labrar una carrera digna de videojuego y tiene un nuevo objetivo, un poco más real, por delante. Tras fracasar como entrenador, Leaño se había mantenido en el anonimato durante un largo periodo.

A finales del 2024 lanzó el podcast Nos vemos en la cima, en donde dista mucho de hablar de su nulo conocimiento futbolístico. En cambio, Leaño entrevista a un círculo de personas privilegiadas con temas como el crecimiento empresarial, inteligencia natural y liderazgo, entre otros tópicos de interés muy específico para un sector de la población mexicana.

En una de las dinámicas en las redes sociales del podcast, Leaño confesó su nuevo sueño: “Entrevistar al Papa León XIV”. Esto contestó el extimonel rojiblanco al ser cuestionado sobre ¿cuál era su meta más loca? Ahora será cuestión de esperar a que la meta se cumpla o termine como aquella en donde juraba que sería campeón del mundo con México.

