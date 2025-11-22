Con una trayectoria de más de 50 años en los medios de comunicación, Fernando Schwartz se ha convertido en una figura respetada dentro del periodismo deportivo.

Su amplia trayectoria le ha permitido entrevistar a grandes personajes del deporte, desde Pelé, Maradona, Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Muhammad Ali, tan solo por mencionar algunos.

Además ha cubierto innumerables eventos del deporte, incluidas varias ediciones de Juegos Olímpicos y de Copas del Mundo.

Al lado del Jacobo Zabludovski aprendió a ejercer el oficio del periodismo cuando la información no estaba al alcance de la mano gracias al Internet, cuando la pelea por las exclusivas entre los reporteros de las televisoras era de poder a poder.

En su largo recorrido, Fernando ha transitado por varios de los medios de comunicación más importantes, empezando por Televisa, además de Telemundo, Univision, ESPN y Fox Sports.

Aunque en su carrera ha forjado buenas amistades, su estilo y carácter han provocado que en el pasado tuviera algunas diferencias con compañeros de trabajo, a los cuales, según sus propias palabras, les llegó a pasar por encima.

Y es que recientemente, el ahora Director de Comunicación de la Selección Mexicana sostuvo una plática en el programa 'El minuto que cambió mi destino', que conduce el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, con quien abrió las puertas del pasado y recodo algunos momentos en los que reflexionó y tuvo que ofrecer disculpas.

¿Quiénes fueron los periodistas a los que ofreció disculpas?

"El haber sido impulsivo cuando era más chavo me creó muchos problemas y era mi afán por crecer, ganar la nota, porque ahí es una pelea canibalesca... y hace como seis años yo dije: 'yo para crecer pisé a este, a este, aquel y me equivoqué', descolgué el teléfono y me disculpé con cada uno", reveló Schwartz.

"No quiero decir nombres", agregó el comunicador, pero ante la insistencia de Infante, reveló algunos nombres. "A varios les hablé, fueron a muchos, le hablé a César Martínez, Daniel Rentería, Raúl Sarmiento, a muchos... y les hable. El que me aceptó la disculpa, perfecto y el que no pues el balón quedó en su cancha, pero fue una tranquilidad mía", confesó.

"Yo me disculpé con mucha gente, porque uno pisa sin querer por el hecho de querer llegar y ser, y eso es una realidad, quién no quiere la exclusiva, quién no quiere el viaje, quién no quiere estar en Olímpicos, quien no quiere estar en un Mundial", remató.