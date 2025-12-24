El Apertura 2025 representó para Chivas bajo la batuta de Gabriel Milito en una nueva oportunidad para recuperar protagonismo, y aunque todas las esperanzas de alcanzar el título se diluyeron en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el equipo rojiblanco recuperó estabilidad y mantuvo competitividad que le permitió meterse a la Liguilla.

En este contexto colectivo destacaron varios elementos del equipo rojiblanco, pero ninguno tanto como Armando González. El delantero asumió el rol de hombre clave en el ataque del Guadalajara.

Su respuesta fue contundente: 12 anotaciones que lo consagraron como Campeón de Goleo del torneo, compartido con Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, de San Luis.

Más allá de las cifras, sus goles llegaron en momentos decisivos y ante rivales de gran exigencia, demostrando no solo constancia sino influencia directa en los resultados del Rebaño.

Sus actuaciones en el terreno de juego lo consolidaron como la principal referencia ofensiva de Chivas y lo colocaron en el foco de atención de toda la Liga MX.

Por ello, el reconocimiento llegó ayer martes 23 de diciembre cuando la Liga MX lo nombró mejor jugador del Apertura 2025.

"¡El 'Otaku' del Gol! Armando González de @Chivas es el #TecateJugadorDelTorneo ¡Tremendo!, y ni hablar de su jutsu bola de fuego, ¿o no, @CervezaTecate? Enhorabuena, crack", compartió la Liga MX a través de su cuenta de X.

¿Cómo fue el mensaje de Navidad de de Armando González?

Tras el nombramiento, las Chivas y los aficionados rojiblancos están que no caben de gusto por esta distinción hacia el 'Otaku del gol'; por ello, a través de sus redes sociales compartieron un video donde la 'Hormiga' manda sus mejores deseos hacia la afición del chiverío.

"¿Qué rollo Chivahermanos? ¿Cómo están?... Les quiero desear una feliz navidad, mandarles un fuerte abrazo y que este año que va a iniciar va a ser muy bueno. Los quiero mucho y espero verlos pronto ¡Saludos!", fueron las palabras del jugador de las Chivas.