El pasado 23 de noviembre, Cristiano Ronaldo marcó un espectacular gol de chilena en la goleada 4-1 de Al-Nassr ante Al-Khaleej en la Liga Saudí.

El tanto, que se hizo viral por la emotiva celebración de su hijo Mateo desde la grada, recibió miles de elogios… excepto uno.

Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid y considerado uno de los mejores ejecutantes de chilenas de la historia del futbol, reaccionó en redes sociales con un mensaje que causó revuelo en las redes sociales.

Y es que más allá de abordar el gol anotado por el delantero portugués, el exjugador mexicano aprovechó que el tanto de CR7 se hizo viral, para recordar los qué anotó de esa manera.

¿Qué fue lo que dijo Hugo Sánchez tras el gol de chilena de Cristiano Ronaldo?

"Ahora que vi el cuarto gol de chilena de Cristiano Ronaldo, lo cual me alegra mucho, comparto estos 13 goles de los más de 30 de ese estilo que anoté en mi trayectoria", escribió en las redes sociales.

Al texto acompañó un video con 13 chilenas perfectas marcadas solo con la camiseta merengue entre 1985 y 1992.