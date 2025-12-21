José Ramón Fernández se ha caracterizado a lo largo de su carrera (entre otras cosas), por soltar comentarios controversiales en los programas donde participa, sobre todo a la Liga MX.

En esta ocasión, tras el reciente bicampeonato del Toluca, el veterano periodista decidió comparar a un jugador de los Diablos Rojos con dos estrellas del Real Madrid, entre ellos Vinícius Jr.

De la mano de Antonio Mohamed, el Toluca logró consagrarse ante los Tigres, y este jugador fue particularmente influyente en la Final.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre Helinho?

Se trata del autor del primer gol de los Diablos en el partido de vuelta en el Nemesio Diez, Helinho, quien además también repartió una asistencia ante los felinos regios.

Tras su gran actuación, Joserra no dudó en resaltar que Helinho demostró ser un futbolista con mucha calidad.

Durante su participación en SportsCenter, el periodista deportivo platicó sobre “lo que dejó el Apertura 2025” y mencionó que el extremo del Toluca es similar a uno de los elementos más importantes del Real Madrid.

“Se parece a Rodrygo [Goes], se parece a Vinícius [Júnior], se parece a cualquier brasileño… juega de maravilla.; lo podría llamar Ancelotti”, afirmó José Ramón.

Esta comparación se debe a que considera que son similares por el "ritmo y velocidad que tienen".

Helinho, héroe en la gran final ante Tigres, llegó al Toluca en noviembre de 2024, es decir, acaba de cumplir un año en la institución escarlata.

