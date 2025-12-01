Guadalajara dejó escapar hace unas horas la oportunidad de llegar a las semifinales del Apertura 2025, pese a hacer un gran partido ante Cruz Azul, al fallar la oportunidad más clara del juego.

El gran villano para el equipo tapatío fue Javier "Chicharito" Hernández, atacante de gran experiencia, quien no pudo anotar un penalti en la recta final del compromiso que hubiera sellado el pase a la siguiente ronda.

Lee también José Ramón Fernández explota contra Chicharito Hernández: "Su fracaso es terrible"

Hernández, quien tomó el balón y lo mandó lejos de la meta celeste, generó millones de reacciones con su fallo, entre las que destacaron las de sus compañeros, quienes en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria no podían creer el error.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver a los suplentes del equipo, entre los que destacan Armando González e Isaac Brizuela, lamentar la falla de Hernández, tapándose el rostro por la forma en la que dejaron escapar el triunfo.

Lee también Comentaristas de Televisa tienen épica reacción tras la falla de Chicharito Hernández ante Cruz Azul

La tristeza de los sustitutos, quienes incluso estaban listos para grabar el triunfo, aumentó con la anotación de Carlos Rodríguez, que sentenció la victoria de Cruz Azul.

¡NADIE PODÍA CREERLO! 😱



😳 Así los jugadores de Chivas en el palco reaccionaron tras la FALLA de Chicharito.



🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/I2OA97Ci99 — Futbol Picante (@futpicante) December 1, 2025

Luego de lo ocurrido, Javier Hernández y sus compañeros abandonaron la cancha en silencio, esperando en muchos de los casos respuesta sobre su continuidad.