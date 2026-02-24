Este martes se compartió una entrevista de Lionel Messi con el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, y su compañero de podcast, Gonzalo Iglesias, quienes conducen 'Miro de Atrás', un programa donde invitan personalidades y jugadores en activo o retirados para hablar sobre temas de la vida cotidiana y compartir intimidades de la vida de los futbolistas.

Sin embargo, esta entrevista con el ganador de ocho Balones de Oro y campeón del mundo en 2022 con la Selección Argentina se robó los reflectores por una particularidad.

Lee también Álvaro Fidalgo volvió a hablar sobre el Tri: "Soy un mexicano más, no sólo busco ir al Mundial"

A lo largo de su carrera en equipos como el Barcelona, París Saint-Germain y ahora Inter Miami, Lionel Messi ha compartido planteles con figuras de talla internacional como Andrés Iniesta, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Thierry Henry, entre otros; sin embargo, Guzmán e Iglesias no le pidieron armar su 11 ideal de excompañeros, sino de personajes del Chavo del 8.

En distintos países de Sudamérica, especialmente en Argentina y Brasil, el famoso programa mexicano tiene un impacto cultural impresionante, y aunque la 'Pulga' confesó que no veía demasiado al Chavo del 8, reconoció a la gran mayoría de los personajes ofrecidos para hacer la alineación ideal.

A continuación, les presentamos qué posiciones dedicó para cada uno.

Lee también Claudia Sheinbaum asegura que todo está en orden para que se efectué el Mundial de 2026

LA ALINEACIÓN DE MESSI CON EL CHAVO DEL 8

En el equipo dirigido por el Doctor Chapatín, la portería no hubo grandes dudas. Apoyados por Gonzalo Iglesias, el guardameta fue Profesor Jirafales, debido a su gran estatura. De hecho, lo compararon con el físico de Nahuel Guzmán.

En la zaga central ubicó a Don Ramón y al Señor Barriga. Al primero, "porque te caga a patadas", y al segundo, "porque seguro ahí te cobra la renta". De laterales, eligió a Doña Florinda y a Popis.

En el centro del campo, en rol de contención, el elegido fue Ñoño; el Chapulín Colorado fue ubicado como enganche "porque siempre te salva". La Bruja del 71 también fue ubicada en la parte media.

Uno de los momentos destacados en este rol irónico de Messi como director de un equipo, fue cuando el argentino preguntó: "¿El Chavo quién sería?", a lo que el portero de Tigres respondió: "de 10 sí o sí"; sin embargo, Iglesias interrumpió con risas: "Tiene que ser el 8, pues es el Chavo del 8".

La Chilindrina y Quico fueron elegidos como los delanteros del equipo.

Lee también Selección Mexicana: Boletos agotados para el partido contra Islandia a pesar de la violencia que vive el país