En las últimas horas el conjunto de las Chivas ha causado revuelo a través de las redes sociales y programas de opinión, pero no por su desempeño en lo que va del torneo de Clausura 2024, sino por los rumores que ponen a su actual director deportivo, Fernando Hierro, en las filas del Al-Nassr, donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Aunque se ha mencionado que el exfutbolista español tiene contrato con Chivas hasta 2026 y se mantendrá como directivo del conjunto rojiblanco, y que además no ha existido un acercamiento formal con el club que participa en la Liga Profesional Saudí, el propio Fernando Hierro no se ha pronunciado al respecto y ha sido criticado en las redes sociales por los usuarios por no dar la cara y aclarar esta situación.

Sin embargo, existe quien ha salido a defender a Fernando Hierro, e incluso a elogiar su manera de desenvolverse en el ámbito personal. El ahora analista de ESPN y exdirector técnico del América, Mario Carrillo, lanzó varias 'flores' hacía el director deportivo de las Chivas, al recordar un episodio que tuvo con el español en el pasado, justo cuando era jugador del Real Madrid.

¿Qué fue lo que dijo Mario Carrillo sobre Fernando Hierro?

"Yo hablé con él (Fernando Hierro) varias veces. Ante el Real Madrid, recuerdo que llevaba una grabadora chiquita para buscar palabras de los jugadores, de ese Madrid, de ese tamaño. El único que se acercó a darme unas palabras para mis hijos fue Hierro", recordó Mario Carrilo sobre la humildad de Hierro, durante el programa Futbol Picante de ESPN.

¿Que Fernando Hierro no da la cara?



ATENCIÓN a la anécdota de @MARIOCARRILLOY2 con el exjugador del Real Madrid #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Gy2bsSDdAy — Futbol Picante (@futpicante) April 5, 2024

"'A, ver ¿Cómo se llaman tus hijos?' Agarró la grabadora (y dijo) 'fulano y fulano, feliz cumpleaños, soy fulano de tal...' (Fernando Hierro) es un señor en toda la extensión de la palabra. Es una buena persona, un gran profesional, no tiene absolutamente nada qué aclarar, si hubiera (algo con el Al-Nassr), es el primero que sale", agregó Carrillo.