La mascota extraviada de Aaron Ramsey provocó una discusión entre dos talentos de TUDN en X. Damián Zamogilny y David Faitelson necesitaron del mínimo pretexto para decirse sus verdades en redes sociales.

El Ruso preguntó por la razón de la ausencia del mediocampista galés de los entrenamientos de Pumas y lo atribuyó al duro momento que vive el futbolista luego de la perdida de su perrita, Halo. El exjugador del Arsenal ha intentado recuperarla por múltiples vías, pero todo intento ha sido inútil.

“Confirmen por favor los que saben si Ramsey no se ha presentado a entrenar con Pumas porque se le perdió su perrito… ¿Es verdad?”, preguntó el exjugador del Puebla. Sin ser mencionado, ni llamado… Faitelson metió su cuchara.

“Me parece algo muy personal… Cada persona tiene el derecho de comportarse de manera distinta ante una pérdida… Me parece poco sensible e inteligente de tu parte meterte en el tema… Pero, allá tú, al fin y al cabo, solo eres un ex futbolista…”, respondió el periodista… y comenzó la discusión.

“Solo hice una pregunta, David. Tantos años jugando a ser periodista y tienes cero comprensión de lectura… Ya es tiempo de aprender algo, ¿no?”, contestó Zamogilny. Los seguidores del Ruso incentivaron la discusión con memes en donde le piden al exfutbolista golpear a Faitelson, quien no respondió más.