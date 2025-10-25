Hace unos días se viralizó una entrevista de Santiago Fernández con Antonio de Valdés, exjugador profesional que es recordado por sus errores groseros que costaron a México la eliminación del torneo de Concacaf que daba boletos a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En dicha charla, el canterano del América culpó a Christian Martinoli de arruinar su carrera, debido a que durante su narración se burló de él y eso lo marcó de por vida, ya que hasta la fecha mucha gente que lo encuentra en la calle le sigue diciendo: “De qué te vas a disfrazar”.

¿Con quién se enojó Miguel Layún?

Las palabras de Santiago Fernández abrieron un debate sobre si los comentaristas deportivos deberían ser más responsables con sus palabras que lanzan durante sus transmisiones, ya que no saben el daño que pueden causar.

Muchos han aprovechado el tema para criticar a Christian Martinoli, quien en ocasiones se deja llevar por la pasión y es muy severo con sus críticas. Otro sector importante señala que se debe tener piel gruesa para que comentarios ofensivos no afecten a los protagonistas del deporte.

Uno de los que ha levantado recientemente la voz es Miguel Layún, quien mediante sus redes sociales lanzó una indirecta a un comunicador debido a unos comentarios que no le cayeron muy bien al exjugador del América.

Esta es la publicación de Miguel Layún donde explotó contra un comentarista. Foto: Especial

Layún decidió no decir nombre, pero algunos de fueron con la finta de que hablaba de Martinoli, porque el tema con Santiago Fernández sigue caliente. No obstante, el también analista de TUDN no se habría referido al cronista de TV Azteca.

Miguel se habría ido en contra de Juan Carlos Zúñiga, periodista que en su cuenta de X (antes Twitter) demeritó lo hecho por el juvenil azulcrema patricio Salas, a quien tachó de ser el nuevo Santiago Fernández.

“Me molesta mucho esta tendencia actual de algunos miembros de los medios de comunicación de expresar su crítica de formas despectivas y con un tono de superioridad, como si fueran unas eminencias en todo lo que hacen. Las opiniones son válidas, las formas son importantes”, publicó Miguel Layún.