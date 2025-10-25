En los últimos días el exfutbolista mexicano Santiago Fernández se ha vuelto un tema de tendencia, esto luego de que destara una polémica con el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, luego de que reviviera su narración en el Preolímpico rumbo a los Juegos de Beijing 2008.

Ambos personajes han entablando una serie de mensajes e indirectas que, más que hacer olvidar aquel incidente donde el exjugador destacó por su fallas en un partido ante Haití, han causado revuelo entre los aficionados del balompié y reviviendo la famosa frase de Martinoli: "de qué te vas a disfrazar", dirigida en su momento a Santiago Fernández.

Todo inició previo a los Juegos Olímpicos de 2008, durante un partido crucial de la Selección Mexicana bajo el mando de Hugo Sánchez, cuando Fernández falló jugadas claras de gol frente a Haití. A pesar de la victoria 5-1, el tanto permitido por Guillermo Ochoa eliminó a México de la clasificación a la justa veraniega, costándole el puesto a 'Hugol' y dejando a Fernández en el ojo del huracán.

Desde entonces, la frase “de qué te vas a disfrazar” se convirtió, según palabras del propio Fernández, en un estigma que lo ha perseguido hasta nuestro días.

Esta situación, ha provocado más reacciones de Christian Martinoli, quien con su clásico estilo irónico y sarcástico ha aprovechado cualquier oportunidad para revivir sus frases y poner más sal en la herida de Santiago Fernández, quien incluso publico una carta en video donde expuso sus puntos de vista sobre la "irresponsable" narración del cronista en aquel momento.

¿Quién fue el comentarista de comparó a un jugador americanista con Santiago Fernández?

Este fin de semana comenzó la Jornada 15 del torneo de Apertura 2025, donde las Águilas del América empataron 2-2 ante Mazatlán en su duelo realizado en El Encanto.

En dicho partido tuvo participación el jugador Patricio Salas, pero tal parece que su actuación no gusto del todo a los seguidores azulcrema y a especialistas, entre ellos, el comentarista Juan Carlos Zuñiga, quien a través de sus redes sociales se lanzó con todo en contra del jugador del equipo de Coapa.

Patricio Salas jugó en el partido entre Mazatlán y América de la Jornada 15. FOTO: Imago7

En una publicación de X, Zúñiga abordó el nivel de 'Pato' Salas, al que comparó con el exfutbolista Santiago Fernández.

"El Pato Salas es un Santiago Fernández más. Malito, malito el chavo", escribió Juan Carlos, generando las reacciones de los usuarios, quienes salieron en defensa del jugador.

El Pato Salas es un Santiago Fernández más.



Malito, malito el chavo. pic.twitter.com/GNb2xIDH9p — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) October 25, 2025

Entre los que reaccionaron a la publicación de Zúñiga se encuentra el comentarista de TUDN, Damián Zamogilny, quien lamentó la publicación del periodista al destacar que el jugador de las Águilas apenas inicia su trayectoria. "Expresarse así de un juvenil que está iniciando su carrera me parece lamentable. Aunque está en primera, todavía no es un futbolista de primera como para hacer un juicio tan duro".