Manuel Lapuente falleció a los 81 años dejando un legado imborrable en el balompié nacional. Como entrenador, marcó una era dorada al conquistar campeonatos con Puebla, Necaxa y América, equipos que bajo su dirección alcanzaron la gloria en momentos clave de su historia.

Su debut como futbolista profesional fue con el Puebla, club al que regresó años después para llevarlo al título en 1991.

Con Necaxa en los 90, forjó un equipo legendario que dominó la Liga, mientras que en América puso fin a una larga sequía de trofeos, consolidándose como un estratega de élite cuya visión táctica y liderazgo inspiraron a jugadores y aficionados por igual.

Lee también: Álvaro Fidalgo se volvió a lesionar con el América ¿Se perderá el Mundial 2026?

Su paso por la Selección Mexicana es uno de los capítulos más destacados de su carrera. En el Mundial de Francia 98, Lapuente llevó al Tri a los octavos de final, donde estuvo cerca de dar una sorpresa histórica frente a Alemania, mostrando un fútbol competitivo y valiente.

En 1999, logró el hito más grande del futbol mexicano al conquistar la Copa Confederaciones, venciendo a Brasil en una final inolvidable por 4-3. Este título, el único de FIFA en la categoría mayor para México, permanece como un testimonio de su capacidad para elevar el nivel del equipo nacional en el escenario global, dejando una huella que aún resuena en la memoria colectiva.

Tras su retiro de los banquillos, Lapuente incursionó en los medios de comunicación como analista en Fox Sports México, donde compartió su conocimiento y pasión por el futbol con una audiencia amplia. Sin embargo, en sus últimos años, optó por un perfil bajo, alejándose de la vida pública para disfrutar de la tranquilidad junto a su familia en Puebla.

¿Cómo fue la reacción de Ambriz tras el fallecimiento de Manolo Lapuente?

Tras su fallecimiento el entorno del futbol se hundió en tristeza, entre ellos algunos de los exjugadores que llegaron a estar bajo su batuta, como el caso de Nacho Ambriz, quien tras el juego de la Jornada 15 entre León y Pumas no pudo contener las lágrimas en plena conferencia de prensa.

“Manolo Lapuente unas condolencias para merecido maestro, alguien quien me forjó como futbolista y nada más que desearle mi más sentido pésame a su familia”, externo profunda mente conmovido el técnico esmeralda.