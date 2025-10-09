Durante el fin de semana pasado, Omar Bravo, exjugador de las Chivas y de la Selección Mexicana, se metió con todo en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer su detención, acusado de abuso sexual contra una menor.

Desde entonces, la noticia, que fue informada por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ha causado una profunda conmoción en el futbol mexicano.

La detención ocurrió en las últimas horas del sábado 4 de octubre, y desde entonces espera la audiencia que determinará si será vinculado a proceso.

Las acusaciones y pruebas presentadas por la parte acusadora señalan que el exdelantero habría cometido abusos sexuales contra una adolescente de 17 años, en hechos que presuntamente iniciaron cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años.

La acusación de abuso sexual reiterado contra una menor podría derivar en una pena de hasta 10 años de prisión si se le encuentra culpable.

La Fiscalía de Jalisco ha señalado que las investigaciones están en marcha para recabar pruebas y esclarecer los hechos. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido que el panorama podría complicarse más para el exanotador del Rebaño.

¿Qué fue lo que informó la Fiscalía de Jalisco sobre las otras denuncias en contra de Omar Bravo?

Y es que el mismo organismo informó que existen dos carpetas de investigación adicionales contra Omar 'N', quien detenido por presunto abuso sexual infantil agravado.

Cabe señalar que las denuncias, actualmente en archivo, corresponderían a víctimas distintas a la actual.

De acuerdo con información proporcionada por el abogado de la víctima del caso actual, en la carpeta de investigación se incluyeron 42 capturas de pantalla y un video, donde se muestra las intenciones del ex jugador hacia la joven afectada.