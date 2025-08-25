Una de las voces más populares de la narración deportiva en México, el 'Perro' Bermúdez, se hizo viral en redes sociales tras cometer errores en sus publicaciones mientras veía el partido de América vs Atlas de la Jornada 6 de la Liga MX.

El histórico narrador, que hoy en día se encuentra fuera de las transmisiones deportivas, llamó la atención de todos los aficionados por confundir a Luis Ángel Malagón con un portero icónico de la década pasada de las Águilas.

Enrique Bermúdez. FOTO: Imago7

Lee también Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole con una foto en sus redes sociales

¿Cuál fue el error cometido por Enrique Bermúdez?

Al compartir una reacción mientras veía al juego contra Atlas, publicó: “Atajadón de @MoyMu23 en una acción enorme pero en serio del arquero michoacano!!”, escribió el ‘Perro’, en una evidente confusión de Malagón con Moisés Muñoz.

Atajadon de @MoyMu23 en una acción enorme pero en serio del arquero michoacano!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) August 25, 2025

Este 'post' no pasó desapercibido, y como es costumbre en las redes, los usuarios no tardaron en burlarse de él, de hacer memes y bromas donde mezclaban sarcasmo y preocupación.

Sin embargo, el exnarrador de Televisa, aclaró qué fue lo que pasó en el momento del partido, y la razón por la que confundió a estos dos guardametas del equipo de Coapa.

"Ayer me traiciono el Jet lag , y puse Moi Muñoz en vez de Malagon, en fin regue el tepache gacho, aunque gane un cuarto de millon de vistas!!!", decía la publicación en donde Bermúdez se justificaba.

Ayer me traiciono el Jet lag , y puse Moi Muñoz en vez de Malagon, en fin regue el tepache gacho, aunque gane un cuarto de millon de vistas!!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) August 25, 2025

Tal fue el grado de la popularidad de su error, que el propio 'Perro' aseguró que reunió más de 250 mil vistas. Aunque al momento de esta redacción, ya cuenta con más de 314 mil impresiones.

Lee también Hijo de José Ramón Fernández insulta a David Faitelson por su participación en el Supernova; "Por lana vende hasta a su jefa"