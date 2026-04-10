El nombre de Roberto Alvarado volvió a colocarse en el 'ojo del huracán' en torno a la actualidad de las Chivas, pero esta vez no por su accionar dentro del terreno de juego.

Y es que de nueva cuenta el jugador del Rebaño se robó los reflectores luego de realizar una broma pesada a uno de sus compañeros de equipo, quien pudo resultar herido.

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El incidente ocurrió en las instalaciones de Verde Valle durante la celebración de cumpleaños de Bryan González.

En un video que se difundió en redes sociales este viernes 10 de abril, se observa cómo el 'Piojo' entrega el pastel a su compañero.

Hasta ahí, todo bien; sin embargo, la polémica se desató por lo que siguió. Y es que todo se trató de una arriesgada broma que incluyó un artefacto explosivo oculto en dicho pastel.

“Pide un deseo carnal”, le dijo Alvarado al 'Cotorro' cuando encendió la vela y sus compañeros le gritaban “sóplale”.

El propio González detectó que la vela, no era una vela, sino un 'cohete' y decidió alejarse un poco de inmediato, aunque solo logró girar la cara y el torso.

Segundos después, el artefacto detonó a escasa distancia, lo que destruyó por completo el pastel y provocó risas entre los presentes.

Que pedo el Piojo quería explotarle la cara al Cotorro JAJAJAJA pic.twitter.com/Z29HM3hnbM — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 10, 2026

A pesar de que no se reportaron heridos, la situación generó controversia entre los aficionados y usuarios en redes sociales, quienes recordaron que no se trata de la primera ocasión en que Alvarado se ve involucrado en hechos similares.

Meses atrás, el futbolista ya había causado controversia tras lanzar un cohetón hacia la zona de prensa en las mismas instalaciones de Verde Valle.

Aquella acción derivó en críticas y obligó al jugador a ofrecer disculpas públicas por el riesgo que implicó para reporteros y camarógrafos.