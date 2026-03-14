El Pumas vs Cruz Azul se colocó como el plato fuerte de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, el cual transmitió TUDN que tuvo en su alineación para esta noche a los comediantes Gianni Pex y Rulo Matías.

La incorporación de estos dos elementos para el llamado Clásico de la Obsesión, provocó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos internautas expresaron su inconformidad con escuchar al par en los comentarios del partido.

Otra parte de los usuarios, fieles seguidores del dúo cómico, manifestaron su alegría de verlos junto a Andrés Vaca, David Faitelson, Emanuel Villa y otros integrantes de la cadena de TUDN.

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Tanto Gianni como Rulo llevan en el mundo del Stand-Up alrededor de 10 años, pero su popularidad se disparó en los últimos 12 meses al formar parte del canal de YouTube de Lalo Elizarrarás, otro comediante mexicano que comenzó a consolidarse en el mundo digital.

Pumas ya empata ante Cruz Azul: @Gianni_Pex sonríe y hasta se da el lujo de mandar saludos... El 'Profe' Rulo está inconsolable y no dice nada 🔥⚽



📹@DJesusMorales



🔴#FinisimoPartido EN VIVO por @MiCanal5, TUDN y @VIX pic.twitter.com/M49T7eyKoy — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 15, 2026

En redes sociales, este trío de comediantes comenzó a crecer a base de los videos cortos que se viralizaban, pero su popularidad también se debe a la originalidad en su contenido, donde suelen estar en mercados, barrios populares y lugares a los que difícilmente van los creadores de contenido.

Desde hace unas semanas, la pareja de comediantes ya participaban en contenidos de TUDN en sus redes sociales, justamente para promocionar su aparición en el partido de Pumas vs Cruz Azul.

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Curiosamente, Gianni Pex es aficionado del cuadro universitario, mientras que Rulo Matías de La Máquina, algo que cayó como anillo al dedo para esta transmisión.