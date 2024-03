VIDEO: Ricardo Peláez explota contra Alan Pulido; lo llama "cobarde y mentiroso"

Durante una emisión de Futbol Picante de ESPN, Ricardo Peláez recordó su etapa como Director Deportivo en Chivas y explotó contra Alan Pulido, de quien aseguró que salió del equipo de una forma ‘cobarde’.

De acuerdo con Peláez, Pulido fue el primer futbolista al que se acercó para llevar su proyecto, pero éste lo rechazó rotundamente y decidió irse.

"El primer jugador al que le di la mano y le dije 'contigo vamos a hacer esto y esto' fue a él y dijo 'no, yo me voy a ir, y me voy a ir y no me voy a quedar', te lo juro por Dios, por mis hijos".

Asegura que le hicieron una oferta de 8 millones de dólares, la cual no aceptó, saliendo del equipo entre polémica y diciendo mentiras públicamente, según Ricardo Peláez.

"Ocho mdd y luego sale, cobardemente, a declarar que no le ofrecieron más, es una mentira absoluta de Pulido, y lo encaro el día que sea, mentiroso", sentenció.

