Para poder recordar a Santiago Fernández se debe de viajar en el tiempo hasta el Preolímpico de la Concacaf 2008, torneo en el que la selección mexicana protagonizó uno de sus momentos más oscuros de su historia en un duelo frente Haíti y en el que estuvo implicado el canterano americanista.

En aquel encuentro, Fernández y otros jugadores vivieron una pesadilla que los convirtió en burla, aunque Santiago se convirtió en uno de los más recordados por la mala actuación que tuvo durante el partido. México no logró conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, lo que se consideró como un rotundo fracaso.

Ese duro momento, más otros factores, ocasionaron que 'Santi' decidiera retirarse con apenas 25 años. Recientemete, Fernández habló sobre su pasado y dejó muy en claro que José Luis Sánchez Sola fue el artifice de que él perdiera la pasión por el futbol.

Durante una entrevista en el podcast "El RePortero" de Yosgart Gutiérrez, Santiago compartió que el "Chelís" lo convenció de unirse al Puebla con la promesa de darle minutos y así recuperar un poco su nivel; sin embargo, no jugó tanto e incluso dejó de entrenar con el primer equipo lo que lo orilló a odiar el futbol y optar por el retiro.

"Llegué con él, no jugué yo creo que ni dos partidos, al final me engañó, y pues me fue con él, no jugué nada, terminé odiando el futbol y al final ni a entrenar me ponía".

En aquel Clausura 2009, Puebla vivió uno de sus mejores torneos en los últimos años, ya que de la mano del "Chelís" consiguieron meterse hasta las semifinales frente Pumas. Santiago Fernández logró ser titular en el partido de ida, pero salió de cambio al medio tiempo.

¿Qué le respondió el "Chelís" a Santiago Fernández?

La respuerta del actual analista de ESPN fue sencilla, hasta parece que poco le importó lo que dijo su ex jugador. "Una pena", escribió José Luis Sola en su cuenta de X.

De momento, el "Chelís" sigue saliendo en la parrilla de programas de la cadena estadunidense y se mantiene lejos de los banquillos.