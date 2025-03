El futbol mexicano vivió un momento lamentable tras el encuentro entre Chivas y América, correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, disputado en el Estadio Akron.

El periodista David Faitelson fue víctima de una agresión por parte de un aficionado mientras transitaba de salida por los pasillos del recinto.

El incidente, que involucró el lanzamiento de un vaso con líquido —aparentemente cerveza— que impactó directamente en su rostro, desató indignación entre colegas y figuras del deporte, entre ellas Carlos Reinoso, quien no dudó en alzar la voz contra el responsable.

Faitelson, visiblemente afectado pero sereno, rompió el silencio durante su participación en el programa 'Línea de 4' de TUDN.

Relató cómo, tras el partido, convivía de manera amable con aficionados que le pedían fotos, hasta que un "inadaptado" decidió atacarlo.

¿Qué dijo David Faitelson tras la agresión que sufrió en el Estadio Akron?

"Salía del estadio y habrá algún tipo de inadaptado, yo no creo que haya que tirarle nada a nadie, ni líquido, ni sólido. Soy amable con todos, puedo tener un punto de vista diferente, polémico, pero no me parece que es correcto agredir", afirmó el comunicador, destacando que la mayoría de los presentes mostraron educación y respeto.

Sin embargo, el incidente dejó en evidencia la intolerancia que aún persiste en algunos sectores de la afición futbolera.

Un detalle curioso que mencionó Faitelson fue el comportamiento de ciertos seguidores de Chivas, quienes, con el afán de provocarlo, gritaban el nombre de Cuauhtémoc Blanco, ídolo histórico del América.

"Mucha gente de Chivas en el pasillo gritaba 'Cuauhtémoc, Cuauhtémoc'... ¡Aficionados de Chivas! Eso sí es lo que me preocupa... Uno de los grandes ídolos americanistas y la gente de Chivas coreando su nombre", reflexionó, señalando la ironía de la situación.

🚨 Agresión a @DavidFaitelson_a las afueras del Akron 🚨



Mientras Faitelson optó por mantener la calma en sus declaraciones, Carlos Reinoso, exjugador chileno y leyenda del América, no escatimó en palabras para condenar el acto.

¿Qué dijo Carlos Reinoso sobre la agresión contra Faitelson?

Durante la misma emisión de TUDN, Reinoso calificó al agresor como "cobarde" y expresó su repudio hacia este tipo de comportamientos.

"Un cobarde, hijo. De frente no te lo hacen, esa es gente cobarde", sentenció el comentarista,