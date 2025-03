El futbol mexicano no ha estado exento de protagonizar momentos difíciles de creer, pero parece que hay uno que jamás se va a repetir. Todo se debió a una polémica expulsión, donde curiosamente la ‘roja’ no la vi ningún futbolista, entrenador o personal del cuerpo técnico.

En una época donde no existían las redes sociales, la noticia causó mucho revuelo en los medios de comunicación, ya que fue justo un reportero quien por primera ocasión fue echado por el silbante en pleno partido.

Lee también ¿Qué fue de Miguel Gurwitz, excomentarista de Televisa que se peleó con Javier Alarcón y dónde trabaja ahora?

¿A qué reportero de Televisa expulsaron en pleno partido?

La Jornada 16 del Verano 2001 enfrentó al Necaxa contra Chivas. El Estadio Azteca fue el escenario de un partido bastante atractivo que terminó 2-4 en favor del Guadalajara.

Gandhi Vega (47’) y Alfredo Moreno (90’) marcaron por los Rayos; Ramón Morales (50’), Jair García (61’ y 79’) y Carlos Hermosillo (72’) hicieron lo propio por el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, en esa ocasión el resultado quedó totalmente opacado debido a una polémica arbitral con un reportero de cancha de Televisa. Todo se debió a que Miguel Gurwitz, en sus inicios en la televisora, fue expulsado de la cancha por el silbante José Abramo Lira.

Miguel Gurwitz no podía creer que fue expulsado de la cancha luego de entrevistar a Carlos Hermosillo. Foto: Especial

Cuando Hermosillo salió al minuto 83’ en lugar de Benjamín Galindo, Gurwitz se acercó a la banca para entrevistarlo. El cuarto árbitro se percató y lo reportó, por lo que de manera atípica el reportero de Televisa fue expulsado del terreno de juego.

Javier Alarcón, quien estaba narrando ese encuentro, no entendía qué es lo que estaba pasando en la cancha. Hasta que Miguel le explicó que el nazareno lo había echado de la cancha.

"Es conmigo, me está expulsando, me voy, pero creo que es ridículo. Ni siquiera nos estamos moviendo, no tapamos a nadie haciendo la entrevista y me tengo que retirar", dijo Miguel Gurwitz.