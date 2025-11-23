Antonio de Valdés, se ha convertido en uno de los comentaristas más reconocidos en Televisa. A lo largo de más de cuatro décadas se ha consolidado como uno de los expertos en temas de futbol americano y béisbol, principalmente.

Eso lo ha llevado a infinidad de eventos deportivos importantes como Mundiales, Super Bowl y Serie Mundial. Sin embargo, hubo una ocasión en la que todo pudo llegar a su punto final en su relación con la empresa Televisa.

Pero todo se remonta a una historia que sucedió hace ya varios años por los pasillo de la empresa de Chapultepec, anécdota que fue recordada por el propio comentarista deportivo durante una charla con el periodista Guillermo Ochoa, quien de alguna manera fue el 'culpable' de que fuera despedido abruptamente.

Y es que actualmente, Toño de Valdés alterna su vida laboral en TUDN con sus entrevistas en su podcast 'Todos con Toño' en YouTube, donde recientemente platicó con Ochoa, a quien solía imitar.

¿Por qué motivo Antonio de Valdés casi fue despedido de Televisa?.

"En alguna de esas ocasiones que se fue de vacaciones Memo (Ochoa)... LLega (Juan Carlos) Iracheta y me dice: 'El señor Azcárraga Milmo dice que no imites a Ochoa'", reveló de valdes sobre el motivo que hizo enojar al entonces dueño de Televisa, sin darle la mayor importancia.

QEPD Juan Carlos Iracheta, pionero de la información del clima en la TV en México y entrañable compañero... pic.twitter.com/XMAQ3cNiNh — Antonio de Valdés (@adevaldes) January 26, 2021

"No pasaron ni dos minutos... caminando hacia la oficina, me encuentro a Don Emilio, y me dice: '¿Ya te dijo Iracheta?' -Ya sabes cómo era cuando iba estricto, fuerte...- 'Sí señor, ya me dijo', 'Ah, bueno, porque no quiero que imites a Ochoa", rememoró el cronista entre risas, ya que dos días antes, contrariamente, otro excompañero lo había felicitado por su manera de simular las maneras del periodista Guillermo Ochoa.

"Y nos subimos al elevador y subió el tono de la 'cajetiza', de la regañada: '¡porque si sigues imitando a Ochoa te voy a correr!'. El recorrido era como de cinco pisos, se me hizo como de 10 minutos", platicó Toño sin poder ocultar la risa, pero que en su momento, la situación pudo haber terminado de la peor manera para el narrador.