Tuca Ferretti reveló por qué nunca fue entrenador de las Águilas: "Me dio asco dirigir al América"

El Tuca Ferretti siempre ha señalado que hay un equipo al que en ninguna circunstancia dirigiría: América. El entrenador sabe que por su pasado en Pumas sería imposible con los colores del acérrimo rival.

Otro punto es que el brasileño también se sentó en el banquillo de Chivas y Cruz Azul, instituciones que tienen una marcada enemistad con los azulcremas. Sin embargo, recién reveló los motivos verdaderos por los que no quiere a las Águilas.

¿Por qué Tuca Ferretti no dirigiría al América?

El Tuca Ferretti cada que puede lanza dardos contra el América. Durante una emisión en las que aparece en ESPN, al entrenador brasileño le preguntaron si en alguna ocasión tuvo posibilidades de dirigir a las Águilas, respondiendo con un contundente ‘no’.

“Nunca me ofrecieron dirigir al América, siempre fueron los Pumas quienes me tendieron la mano. América tiene lo suyo, pero nunca me ha movido el dinero. Me gustaba enfrentarme al América, eran mis pichones”, añadió.

Tuca Ferretti ha generado mucha polémica en su faceta como analista de ESPN. Foto: Especial

Álvaro Morales no quedó satisfecho con la respuesta y decidió provocar al Tuca con una candente pregunta que para nada le gustó al ahora analista de televisión: “¿Por qué te dio miedo dirigir al América?”.

Fiel a su estilo polémico, Ferretti con un tono molesto reviró a su compañero con una respuesta que enfureció a los aficionados de cuadro de Coapa, asegurando que le daba asco ese club.

Además, el recalcó al Brujo Morales que no se trababa de miedo, ya que siempre se ha caracterizado por ir de frente a todo, sea la situación que sea. Así fue desde que salió de su Brasil para probar suerte en México.

“Me dio asco dirigir al América. Si tuviera miedo de algo, no hubiera salido de mi país”, comentó el Tuca Ferretti.