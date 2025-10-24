Valeria Paez, la joven heptatleta mexicana de 21 años, nacida el 17 de febrero de 2004 en la Ciudad de México, se ha convertido en una figura destacada tanto en el atletismo como en las redes sociales.

Su carisma, talento y pasión por el deporte la han llevado a ser una sensación en plataformas como Instagram, donde acumula más de 210 mil seguidores, y TikTok.

Durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Valeria captó la atención al compartir su día a día como atleta, publicando videos motivacionales y contenido de entretenimiento que la hicieron tendencia.

Páez, quien entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y representa a la Universidad de Nevada en Estados Unidos, compite en el exigente heptatlón, una disciplina que combina siete pruebas: 200 metros planos, 100 metros con vallas, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, impulso de bala y 800 metros planos.

Su dedicación y versatilidad la han consolidado como una de las promesas del atletismo mexicano, destacando por su esfuerzo y constancia en cada competencia.

Más allá de sus logros deportivos, Valeria ha conquistado a sus seguidores con carisma. En Instagram, comparte momentos de su vida cotidiana y su preparación atlética, mostrando una combinación de disciplina y talento que la ha convertido en una influenciadora en ascenso.

¿A qué equipo de la Liga MX le va la atleta Valeria Paez?

Sin embargo, una de sus publicaciones recientes generó revuelo entre los aficionados al futbol mexicano: a través de una historia en Instagram, Valeria reveló que su equipo favorito de la Liga MX es el Guadalajara.

En un collage compartido en sus redes, se observa a Valeria luciendo con orgullo la playera del Rebaño, aparentemente durante un partido del club tapatío. Esta muestra de apoyo ha dado a las Chivas una motivación extra en el torneo Apertura 2025, donde buscan sumar triunfos.