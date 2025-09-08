Este lunes el alero mexicano Jaime Jáquez Jr., figura del Miami Heat en la NBA, compartió videos en redes sociales donde se mostró jugando al baloncesto en las instalaciones del equipo junto a la estrella de Hollywood, Adam Sandler.

No es ninguna sorpresa que Sandler juegue al baloncesto, ya que en la gran mayoría de sus películas encuentra algún momento para mostrar sus habilidades en el deporte ráfaga, del cual es un gran apasionado.

Sin embargo, sorprendió la conexión que tuvo con el mexicano, a quien asistió en repetidas ocasiones durante su "reta".

Lee también Claudia Sheinbaum avala "que se denuncie y que se investigue" posible corrupción entre América y la Alcaldía Benito Juárez

Sandler, que recientemente estrenó su película 'Happy Gilmore 2', la segunda parte de la icónica película de golf, se mostró con su estilo particular de vestimenta, con una camisa amarilla y unos shorts celestes y unos increíbles tenis blancos con detalles azules.

Jáquez, uniformado con indumentaria del Heat, brilló con las asistencias del actor de pelíuclas como 'Una esposa de mentira', 'Son como niños', 'Click', o 'Como si fuera la primera vez'.

Lee también VIDEO: Marc Crosas y Lola del Carril se reencuentran en México; la periodista argentina se une a Televisa