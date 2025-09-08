El exfutbolista Marc Crosas compartió un video en sus redes sociales que emocionó a los fanáticos del futbol. El español mostró en el metraje a la argentina Lola del Carril, quien será su nueva compañera en TUDN.

“De por sí ando motivadísimo entrenando, imagínense cómo ando ahora”, dijo el comentarista previo a mostrar a del Carril en el video. "Hola, volvimos. Ahora nos vamos a almorzar a casa y ya", dijo la periodista en el video para luego darle un beso en la mejilla al catalán. "¡Regresó!", menciona Crosas con alegría.

La química entre ambos fue notoria durante las transmisiones del Mundial de Clubes el pasado verano. Ante el eco que despertaron en redes sociales, Televisa decidió traer desde el sur del continente a Lola del Carril, quien tiene muy pocos días en nuestro país.

¿Quién es Lola del Carril?

Lola del Carril es una periodista argentina de 32 años que se especializa en futbol. Se volvió famosa en su país tras ganar el reality Relatoras Argentinas de TV Pública, mismo que la llevó a ser la primera mujer en relatar un partido de Primera División en Argentina. Aquel partido fue un Central Córdoba ante Huracán en 2022.

Del Carril es pionera en la inclusión femenina en transmisiones de futbol. Participó en el Mundial de futbol de Qatar en 2022 en donde también se convirtió en la primera mujer que narra un partido de Copa del Mundo para la televisión argentina.

Su trabajo en el Mundial de Clubes 2025 la volvió sumamente popular en México gracias a la gran química que tuvo con Marc Crosas, quien fue de los primeros en darle la bienvenida a México.

