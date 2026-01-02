La Selección Mexicana vivirá en 2026 uno de los años más importantes, al recibir al mundo por tercera ocasión en la Copa del Mundo de la FIFA.

Una edición que representará un gran reto para el equipo de Javier Aguirre, que después de altibajos en su preparación espera llegar en la mejor forma al partido inicial de la justa.

Con el respaldo de la afición, que ha hecho lo imposible por conseguir una entrada para los juegos en la cancha del Estadio Azteca y Akron, la cuenta regresiva ha comenzado con una serie de partidos amistosos, entre los que destaca el duelo en la capital del país frente a Portugal de Cristiano Ronaldo.

ASÍ SERÁ EL CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana abrirá su participación en la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026, enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca (Ciudad de México) a las 13:00 horas, en lo que será el partido inaugural para el Tricolor, que evocará lo ocurrido en 2010, cuando el equipo africano fue anfitrión e inició el torneo frente al conjunto azteca.

Posteriormente, el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su segundo compromiso el 18 de junio en el Estadio Akron (Guadalajara), donde se medirá a Corea del Sur a las 19:00 horas, otro duelo con historia, al reencontrarse tras el triunfo de México en Rusia 2018.

El cierre de la fase de grupos está programado para el 24 de junio en el Estadio Azteca, cuando México se enfrente al ganador del Repechaje Europeo, partido que definirá el destino del Tricolor en la siguiente fase.